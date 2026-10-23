W Polsce Panel Dyscyplinarny pierwszej instancji Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA stwierdził, że siatkarz Mikołaj Sawicki nie naruszył przepisów antydopingowych. Jak informuje Interia Sport, agencja opublikowała orzeczenie panelu z 20 kwietnia 2026 roku.

Decyzja panelu dyscyplinarnego

Panel rozpatrywał sprawę dotyczącą możliwego naruszenia artykułów 2.1 i 2.2 przepisów antydopingowych POLADA z 2021 roku. Dotyczyła ona próbki pobranej 3 maja 2025 roku. Według decyzji przedmiotem postępowania była możliwa obecność w organizmie sportowca modafinil acid — metabolitu modafinilu, który w dokumencie zaliczono do grupy S6 „Stymulanty” na Liście Substancji i Metod Zabronionych Światowej Agencji Antydopingowej WADA na 2025 rok.

Posiedzenia odbyły się 6 sierpnia, 11 września i 3 grudnia 2025 roku, a także 20 kwietnia 2026 roku. W orzeczeniu panel wskazał, że nie doszło do naruszenia przepisów antydopingowych POLADA, oraz postanowił opublikować tekst decyzji.

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Tymczasowe zawieszenie uchylono

Sawicki został tymczasowo zawieszony w maju 2025 roku po wyniku testu antydopingowego, gdy występował w Bogdance LUK Lublin. Sportowiec zaprzeczał naruszeniu. W marcu 2026 roku POLADA uchyliła tymczasowe zawieszenie po tym, jak WADA zakwestionowała metody analityczne stosowane przez Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Według publikacji ponowne badanie próbki przeprowadzone przez WADA nie wykazało obecności zakazanych substancji. Sawicki wrócił na boisko 21 marca. Obecnie 26-letni przyjmujący reprezentuje Bogdankę LUK Lublin.

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