Elanga wrócił do kadry Newcastle po kontuzji — Interia Sport

Szwedzki skrzydłowy Anthony Elanga, przed listopadowym meczem w Warszawie w Polsce, wrócił do treningów po kontuzji i znalazł się w kadrze meczowej Newcastle na niedzielne spotkanie z Crystal Palace. Poinformował o tym Interia Sport, powołując się na słowa trenera zespołu Matthiasa Jaissle’a.

Powrót do treningów

Według Jaissle’a Elanga nie jest jeszcze gotowy, by spędzić na boisku pełne 90 minut. Jednocześnie piłkarz od tygodnia trenuje w normalnym trybie i może zagrać.

Na początku września 24-letni zawodnik doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Początkowo oczekiwano, że nie wyjdzie na boisko do końca roku, jednak później znalazł się w kadrze na mecz z Crystal Palace.

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Mecze reprezentacji Szwecji

Elanga zadebiutował w reprezentacji Szwecji w marcu 2022 roku. Od tego czasu rozegrał w narodowej drużynie 34 mecze i strzelił osiem goli.

W marcowym finale baraży o awans na mistrzostwa świata Szwecja pokonała Polskę 3:2, a Elanga otworzył wynik spotkania. W 2022 roku wszedł również z ławki rezerwowych w meczu Polska — Szwecja w Chorzowie, który polska drużyna wygrała 2:0.

Po czterech kolejkach Ligi Narodów Polska zajmuje czwarte miejsce w grupie, tracąc cztery punkty do Bośni i Hercegowiny oraz sześć do prowadzącej Szwecji. Przed domowym meczem ze Szwedami zespół Jana Urbana ma zagrać na wyjeździe z Rumunią.

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