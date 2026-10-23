Еланга повернувся до заявки Ньюкасла після травми — Interia Sport

Шведський вінгер Ентоні Еланга перед листопадовим матчем у Варшаві, Польща, повернувся до тренувань після травми та увійшов до матчевої заявки «Ньюкасла» на недільну гру з «Крістал Пелас». Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на слова головного тренера команди Маттіаса Яйссле.

Повернення до тренувань

За словами Яйссле, Еланга ще не готовий провести на полі всі 90 хвилин. Водночас футболіст уже тиждень тренується у звичайному режимі й може зіграти.

На початку вересня 24-річний гравець зазнав травми двоголового м’яза. Спочатку очікувалося, що він не виходитиме на поле до кінця року, однак згодом потрапив до заявки на матч із «Крістал Пелас».

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Матчі збірної Швеції

Еланга дебютував у збірній Швеції в березні 2022 року. Відтоді він провів за національну команду 34 матчі та забив вісім голів.

У березневому фіналі плей-оф за вихід на чемпіонат світу Швеція перемогла Польщу з рахунком 3:2, а Еланга відкрив рахунок у грі. У 2022 році він також вийшов на заміну в матчі Польща — Швеція в Хожуві, який польська команда виграла з рахунком 2:0.

Після чотирьох турів Ліги націй Польща посідає четверте місце у групі, відстаючи на чотири очки від Боснії і Герцеговини та на шість — від лідерів зі Швеції. Перед домашньою грою зі шведами команда Яна Урбана має зіграти на виїзді з Румунією.

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