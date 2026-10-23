Эланга вернулся в заявку «Ньюкасла» после травмы — Interia Sport

Шведский вингер Энтони Эланга перед ноябрьским матчем в Варшаве, Польша, вернулся к тренировкам после травмы и вошёл в заявку «Ньюкасла» на воскресную игру с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на слова главного тренера команды Маттиаса Яйссле.

Возвращение к тренировкам

По словам Яйссле, Эланга ещё не готов провести на поле все 90 минут. Вместе с тем футболист уже неделю тренируется в обычном режиме и может сыграть.

В начале сентября 24-летний игрок получил травму двуглавой мышцы бедра. Изначально ожидалось, что он не выйдет на поле до конца года, однако позже попал в заявку на матч с «Кристал Пэлас».

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Матчи сборной Швеции

Эланга дебютировал в сборной Швеции в марте 2022 года. С тех пор он провёл за национальную команду 34 матча и забил восемь голов.

В мартовском финале плей-офф за выход на чемпионат мира Швеция победила Польшу со счётом 3:2, а Эланга открыл счёт в игре. В 2022 году он также вышел на замену в матче Польша — Швеция в Хожуве, который польская команда выиграла со счётом 2:0.

После четырёх туров Лиги наций Польша занимает четвёртое место в группе, отставая на четыре очка от Боснии и Герцеговины и на шесть — от лидирующей Швеции. Перед домашней игрой со шведами команде Яна Урбана предстоит сыграть на выезде с Румынией.

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