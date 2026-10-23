Индийский крикетист Ишан Кишан пропустит второй матч международного формата Twenty20 против Новой Зеландии, который состоится в субботу в Крайстчерче, Новая Зеландия. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила Индийская контрольная комиссия по крикету (BCCI).

Травма в первом матче

28-летний игрок получил травму правой приводящей мышцы низкой степени тяжести во время стартового матча пятисерийного противостояния между Индией и Новой Зеландией в четверг. В этом поединке Индия одержала победу с преимуществом в четыре викета. Первый матч открыл серию формата Twenty20 между двумя национальными командами.

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Восстановление игрока

Как сообщает Channel NewsAsia, медицинская команда BCCI следит за восстановлением Кишана после травмы. На момент сообщения BCCI игрок был исключен из состава только на второй матч серии. Следующая игра в Крайстчерче станет второй для обеих команд в пятисерийном противостоянии.

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