В Саутгемптоне, Великобритания, состоялось квалификационное мероприятие к Run X — первому чемпионату мира по бегу на беговых дорожках, санкционированному World Athletics. Участники из разных стран преодолевают на тренажёрах дистанцию 5 км и соревнуются за титул чемпиона мира и часть призового фонда в 100 тысяч долларов, сообщает BBC Sport.

Отбор и финал в Италии

До 24 января бегуны могут бесплатно преодолеть 5 км в ближайшем официальном центре Run X. Их результаты будут вносить в глобальную виртуальную таблицу лидеров.

Участники, которые войдут в 25% лучших в возрастных категориях от 18 до 75+, будут представлять свои страны на региональном этапе. В мировой финал в Италии в марте следующего года пройдут по 10 лучших мужчин и женщин в каждой категории.

Сейчас в Run X участвуют 20 стран, а список зарегистрированных элитных бегунов ещё не опубликовали. Организаторы надеются привлечь больше участников денежным вознаграждением и вайлд-кардами на другие старты, в частности на чемпионат мира по шоссейному бегу 2027 года в Китае.

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Участие элитных бегунов

На квалификационном мероприятии в Саутгемптоне британская марафонка Шарлотта Пердью показала на 5 км результат 18 минут 15 секунд. Пердью, у которой третий лучший британский результат в женском марафоне, заявила, что доступная дистанция может привлечь к бегу новых людей.

Президент World Athletics Себастьян Коу назвал формат возможностью привлечь в спорт новую аудиторию разных возрастов благодаря технологиям. Люк Таунсенд, менеджер по образованию Technogym UK — соорганизатора соревнования, сообщил, что в ближайшие пять лет дисциплину надеются включить в киберспортивные соревнования.

Безопасность бега зимой

В мероприятии также приняли участие представительницы бегового клуба She Strides. Основательница клуба Холли Теквей отметила, что зимой многие женщины меняют привычный режим пробежек на улице из-за ощущения небезопасности, а беговая дорожка позволяет продолжать тренировки в помещении.

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