Брата легендарної тенісистки Штеффі Граф розшукує поліція

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Молодший брат Штеффі Граф, однієї з найвидатніших тенісисток в історії, Міхаель Граф живе серед бездомних у Лас-Вегасі та перебуває в розшуку поліції. Обставини, через які він опинився на вулиці та потрапив у поле зору правоохоронців, у наданій інформації не уточнюються.

Майл Граф є братом Штеффі Граф, яка упродовж кар'єри здобула 22 титули на турнірах Grand Slam і встановила рекорд, провівши загалом 377 тижнів на першому місці світового рейтингу. Німкеня сім разів перемагала на Вімблдоні, шість разів вигравала «Ролан Гаррос», п'ять разів – US Open і чотири рази – Australian Open. Також вона стала олімпійською чемпіонкою в одиночному розряді на Іграх у Сеулі 1988 року.

За інформацією Blick, 55-річний Міхаель Граф опублікував у Facebook фотографію, зроблену в тунелях під Лас-Вегасом. Ці підземні споруди спочатку призначалися для відведення води та захисту міста від повеней, але згодом стали прихистком для людей без постійного житла. Як зазначає швейцарське видання Blick, у тунелях живуть бездомні, хоча перебування там пов'язане з небезпекою: під час повеней вода може швидко затоплювати підземні проходи.

Ще тривожніші подробиці оприлюднив німецький Bild. За даними джерел видання, щодо Міхаеля видали ордер на арешт. Йому закидають неодноразове порушення судових приписів, зокрема заборони наближатися до колишньої дружини. Також повідомляється про звинувачення в домашньому насильстві та керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Це не перші проблеми Міхаеля Графа із законом. У 2020 році його заарештували в Лас-Вегасі після інциденту, під час якого він, за повідомленнями медіа, погрожував сусідові та пошкодив його автомобіль. Тоді, як стверджували журналісти, Штеффі допомогла братові придбати будинок в іншому районі та оплатити юридичні послуги.

Міхаель має чотирьох дітей і пережив два невдалі шлюби. Останніми місяцями він намагався змінити своє життя: переїхав до пустелі поблизу Лас-Вегаса, де оселився в наметовому таборі, а іноді ночував у власному автомобілі. Однак і там на нього чекали нові випробування. У серпні 2026 року табір разом із його речами повністю згорів. А вже наступного місяця Міхаель потрапив в автомобільну аварію після зіткнення з диким віслюком.

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