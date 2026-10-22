传奇网球名将施特菲·格拉夫的兄弟正被警方通缉

作为网球史上最杰出的女选手之一施特菲·格拉夫的弟弟，迈克尔·格拉夫目前流落于拉斯维加斯的街头，并被警方通缉。 关于他为何流落街头并引起执法部门注意的具体情况，目前提供的信息中并未详细说明。

迈克尔·格拉夫是施特菲·格拉夫的弟弟，后者在职业生涯中曾22次夺得大满贯冠军，并以总计377周位居世界排名第一的成绩创下纪录。 这位德国女将七次夺得温网冠军，六次问鼎法网，五次赢得美网冠军，四次摘得澳网桂冠。 此外，她还在1988年首尔奥运会上夺得了女子单打金牌。

据《Blick》报道，现年55岁的迈克尔·格拉夫在Facebook上发布了一张在拉斯维加斯地下隧道中拍摄的照片。 这些地下设施最初用于排水和保护城市免受洪水侵袭，但后来却成了无家可归者的避难所。 瑞士《Blick》报指出，尽管在隧道内居住存在危险——洪水期间水流可能迅速淹没地下通道——但仍有无家可归者在此栖身。

德国《图片报》（Bild）披露了更令人不安的细节。据该报消息来源称，当局已针对迈克尔签发了逮捕令。他被指控多次违反法院禁令，特别是不得接近前妻的禁令。 此外，据报道他还面临家庭暴力和酒后驾车的指控。

这并非迈克尔·格拉夫首次与法律发生冲突。2020年，他在拉斯维加斯因一起事件被捕，据媒体报道，当时他威胁邻居并损坏了对方的汽车。 据记者称，当时斯特菲帮助哥哥在另一个地区购买了房子，并支付了法律服务费用。

迈克尔有四个孩子，经历过两次失败的婚姻。近几个月来，他试图改变自己的生活：搬到了拉斯维加斯附近的沙漠，住在一个帐篷营地里，有时甚至在自己的车里过夜。 然而，即使在那里，新的考验仍在等待着他。2026年8月，营地连同他的所有物品被大火烧毁。而就在次月，迈克尔因与一头野驴相撞而遭遇车祸。

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