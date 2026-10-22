Polska tenisistka Katarzyna Kawa pokonała Belindę Bencic w chińskim Ningbo w meczu o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 500. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:5, 6:2 na korzyść 33-letniej Polki.

Zwycięstwo nad 14. rakietą świata

Przed spotkaniem Kawę i Bencic dzieliło w rankingu WTA ponad 100 pozycji. Bencic zajmowała 14. miejsce w światowej klasyfikacji. Jak informuje Interia Sport, zwycięstwo i awans do ćwierćfinału stały się największym sukcesem Kawy w karierze.

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Reakcja WTA i następny mecz

Stowarzyszenie Kobiecego Tenisa WTA zareagowało na zwycięstwo Kawy wpisem w serwisie społecznościowym X. Organizacja określiła wynik dwoma słowami: „Ogromne zwycięstwo”.

Kawa ma rozegrać mecz ćwierćfinałowy w Ningbo w piątek. Jej potencjalną rywalką w walce o półfinał może zostać Jelena Rybakina, jeśli pokona Polinę Kudermietową w meczu 1/8 finału. Według danych publikacji po turnieju Polka może awansować w rankingu WTA na około 106. miejsce.

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