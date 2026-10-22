Польская теннисистка Катажина Кава в китайском Нинбо победила Белинду Бенчич в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA 500. Поединок завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу 33-летней польки.

Победа над 14-й ракеткой мира

Перед встречей Каву и Бенчич в рейтинге WTA разделяло более 100 позиций. Бенчич занимала 14-е место в мировой классификации. Как сообщает Interia Sport, победа и выход в четвертьфинал стали крупнейшим успехом Кавы в карьере.

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Реакция WTA и следующий матч

Женская теннисная ассоциация WTA отреагировала на победу Кавы публикацией в социальной сети X. Организация охарактеризовала результат двумя словами: «Ogromne zwycięstwo».

Четвертьфинальный матч в Нинбо Кава должна провести в пятницу. Ее потенциальной соперницей в борьбе за полуфинал может стать Елена Рыбакина, если она победит Полину Кудерметову в матче 1/8 финала. По данным издания, после турнира полька может подняться в рейтинге WTA примерно до 106-го места.

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