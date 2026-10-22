Organizatorzy Tour de France w Paryżu we Francji przedstawili szczegółowe trasy sześciu etapów w Wielkiej Brytanii, od których w 2027 roku rozpoczną się męskie i kobiece wyścigi wieloetapowe. Jak podaje BBC Sport, szczegóły tak zwanego Super Grand Depart ogłoszono podczas ceremonii zorganizowanej przez ASO w Palais des Congrès w Paryżu.

Męski wyścig rozpocznie się w Edynburgu

Pierwszy etap męskiego Tour de France 2 lipca poprowadzi z Edynburga do Carlisle. Trasa będzie liczyć 184 km, a wśród wyzwań znajdzie się podjazd Côte de Melrose o długości 2,2 km. Będzie to najbardziej na północ wysunięty start w historii wyścigu.

Drugi brytyjski etap zostanie poprowadzony z Keswick w Krainie Jezior do Liverpoolu. Jego dystans wyniesie 223 km, a kolarze pokonają pięć kategoryzowanych podjazdów o łącznym przewyższeniu 2800 m. Trzeci etap 4 lipca odbędzie się w Walii: trasa z Welshpool do Cardiff również będzie miała 223 km, osiem kategoryzowanych podjazdów i około 3000 m przewyższenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kobiecy wyścig zakończy brytyjski start w Londynie

Kobiecy Tour de France Femmes rozpocznie się 30 lipca etapem z Leeds do Manchesteru o długości 85,7 km. Przewidziano na nim trzy podjazdy, w tym Côte de Meltham — 3,2 km ze średnim nachyleniem 8,4%.

Drugi etap poprowadzi z Manchesteru do Sheffield i będzie miał 154,4 km. Obejmie siedem podjazdów, w tym Winnats Pass w Peak District: 1,4 km ze średnim nachyleniem 12,3%. Brytyjską część kobiecego wyścigu 1 sierpnia zakończy drużynowa jazda na czas w centrum Londynu. Jej 18-kilometrowa pętla wystartuje na Whitehall, poprowadzi przez Trafalgar Square i obok Tower Bridge, a zakończy się na The Mall.

Będzie to pierwszy przypadek, gdy męski i kobiecy Tour de France rozpoczną się w tym samym kraju poza Francją w ciągu jednego roku. Brytyjska minister sportu Stephanie Peacock oświadczyła, że 32 mln funtów zostanie przeznaczone na organizację wyścigów i zapewnienie długotrwałego efektu tego wydarzenia.

Czytaj nas na