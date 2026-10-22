FIFA ogłosiła przetarg na prawa medialne do MŚ 2030 w USA — CNBC

FIFA ogłosiła przetarg na amerykańskie prawa medialne do transmisji męskich mistrzostw świata w piłce nożnej w 2030 roku. Potencjalni partnerzy będą również mieli możliwość nabycia praw do mistrzostw świata w 2034 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 listopada, a organizacja planuje wybrać nowego partnera medialnego do końca roku.

Prawa do dwóch turniejów

Mistrzostwa świata w 2030 roku odbędą się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, natomiast turniej w 2034 roku będzie gościć Arabia Saudyjska. FIFA wolałaby sprzedać prawa do transmisji anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych w jednym pakiecie jednemu partnerowi. Różni się to od modelu zastosowanego w przypadku MŚ 2026, gdy prawa anglojęzyczne należały do Fox, a hiszpańskojęzyczne do Telemundo, należącego do NBCUniversal.

Według CNBC, zainteresowanie udziałem w przetargu wcześniej wyrażały YouTube, Netflix, Amazon i Disney. Menedżerowie firm medialnych sugerowali w lipcu, że prawa mogą kosztować od 1,5 mld do 2 mld dolarów. FIFA ostatni raz sprzedała amerykańskie prawa telewizyjne do męskich mistrzostw świata w 2011 roku.

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Możliwe wspólne oferty

Dyrektor FIFA ds. biznesu Romy Gai oświadczył, że organizacja jest gotowa rozpatrywać zarówno oferty jednego nabywcy na cały pakiet, jak i wspólne zgłoszenia, w tym od serwisu streamingowego i tradycyjnego nadawcy. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń przedstawiciele FIFA planują pod koniec listopada odbyć osobiste spotkania z firmami medialnymi w USA. Organizacja może zawęzić grono kandydatów i poprosić o finalne oferty albo od razu wyłonić zwycięzcę.

Strefy czasowe i bezpłatne transmisje

Różnica stref czasowych może wpłynąć na wartość praw: mecze MŚ 2030 będą rozgrywane w Europie i Afryce Północnej, a Rijad, gdzie odbędzie się turniej w 2034 roku, wyprzedza Nowy Jork o siedem godzin. Jednocześnie Gai oczekuje, że mecze każdego dnia będą dostępne o dogodnej porze dla amerykańskiej widowni. Jeśli prawa uzyska platforma streamingowa, FIFA planuje zapewnić bezpłatny dostęp do określonej liczby meczów — poprzez sublicencjonowanie lub bezpłatną wersję serwisu.

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