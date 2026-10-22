FIFA启动2030年世界杯美国媒体版权招标——CNBC

FIFA宣布启动2030年男子足球世界杯在美国的媒体转播权招标。潜在合作伙伴还将有机会购买2034年世界杯的版权。申请将受理至11月19日，该组织计划在年底前选出新的媒体合作伙伴。

两个赛事的版权

2030年世界杯将在西班牙、葡萄牙和摩洛哥举行，而2034年赛事将由沙特阿拉伯主办。FIFA希望将英语和西班牙语转播权作为一个整体包出售给同一家合作伙伴。这与2026年世界杯的模式不同，当时英语版权归Fox所有，西班牙语版权归NBCUniversal旗下的Telemundo所有。

据CNBC报道，YouTube、Netflix、Amazon和Disney此前都表示有兴趣参与竞标。媒体公司高管7月曾推测，这些版权的价格可能在15亿美元至20亿美元之间。FIFA上一次出售男子世界杯美国电视转播权是在2011年。

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可能的联合竞标

FIFA首席商务官罗米·盖表示，该组织准备考虑由单一买家购买整个版权包的报价，也考虑联合申请，包括流媒体服务和传统广播机构的联合申请。申请截止后，FIFA代表计划在11月底与美国媒体公司举行面对面会谈。该组织可能缩小竞标者范围并征集最终报价，或直接确定中标者。

时区与免费转播

时区差异可能影响版权价值：2030年世界杯比赛将在欧洲和北非举行，而2034年赛事举办地利雅得比纽约早七个小时。与此同时，盖预计比赛每天都会在适合美国观众的时间播出。如果流媒体平台获得版权，FIFA计划通过再授权或服务的免费版本，确保一定数量的比赛可免费收看。

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