FIFA объявила тендер на медиаправа ЧМ-2030 в США — CNBC

FIFA объявила тендер на американские медиаправа на трансляции мужского чемпионата мира по футболу 2030 года. Потенциальные партнеры также получат возможность приобрести права на чемпионат мира 2034 года. Заявки будут приниматься до 19 ноября, а выбрать нового медиапартнера организация планирует до конца года.

Права на два турнира

Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а турнир 2034 года примет Саудовская Аравия. FIFA предпочла бы продать права на англоязычные и испаноязычные трансляции одним пакетом одному партнеру. Это отличается от модели для ЧМ-2026, когда англоязычные права принадлежали Fox, а испаноязычные — Telemundo, входящему в NBCUniversal.

По данным CNBC, интерес к участию в торгах ранее проявляли YouTube, Netflix, Amazon и Disney. Руководители медиакомпаний в июле предполагали, что права могут стоить от 1,5 млрд до 2 млрд долларов. В последний раз FIFA продавала американские телевизионные права на мужской чемпионат мира в 2011 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможные совместные заявки

Директор FIFA по бизнесу Роми Гай заявил, что организация готова рассматривать как предложения от одного покупателя на весь пакет, так и совместные заявки, в том числе от стримингового сервиса и традиционного вещателя. После завершения приема заявок представители FIFA планируют в конце ноября провести личные встречи с медиакомпаниями в США. Организация может сузить круг претендентов и запросить финальные предложения или сразу определить победителя.

Часовые пояса и бесплатные трансляции

Разница в часовых поясах может повлиять на стоимость прав: матчи ЧМ-2030 будут проходить в Европе и Северной Африке, а Эр-Рияд, где состоится турнир 2034 года, опережает Нью-Йорк на семь часов. В то же время Гай ожидает, что матчи каждый день будут доступны в удобное для американской аудитории время. Если права получит стриминговая платформа, FIFA планирует обеспечить бесплатный доступ к определенному количеству игр — через сублицензирование или бесплатную версию сервиса.

Читай нас в