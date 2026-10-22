Джошуа и Фьюри проведут долгожданный бой 11 декабря в Кардиффе

Бывшие чемпионы мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о поединке после длительных переговоров.

Встреча состоится на стадионе Principality Stadium в столице Уэльса — Кардиффе.

Бой запланирован на пятницу, 11 декабря 2026 года. По киевскому времени боксеры должны выйти на ринг в 03:00 в ночь на субботу, 12 декабря.

Фаворитом противостояния считается Тайсон Фьюри, на победу которого букмекеры дают коэффициент 1,50. Шансы Энтони Джошуа оцениваются коэффициентом 2,50.

Эксклюзивным транслятором поединка станет стриминговый сервис Netflix, поэтому посмотреть бой в прямом эфире смогут и зрители в Украине.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своих планах перед завершением профессиональной карьеры. Экс-чемпион по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring и IBF заявил, что хочет провести бой с Энтони Джошуа, а впоследствии в третий раз встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.

Экс-чемпионы мира Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа впервые встретились лицом к лицу перед предстоящим поединком. Британские боксеры провели традиционную битву взглядов после пресс-конференции в Лондоне.

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