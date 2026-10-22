Joshua i Fury stoczą długo oczekiwaną walkę 11 grudnia w Cardiff

Byli mistrzowie świata w wadze superciężkiej, Anthony Joshua i Tyson Fury, uzgodnili walkę po długich negocjacjach.

Pojedynek odbędzie się na stadionie Principality Stadium w stolicy Walii – Cardiff.

Walka zaplanowana jest na piątek, 11 grudnia 2026 roku. Według czasu kijowskiego bokserzy mają wejść na ring o godz. 03:00 w nocy z piątku na sobotę, 12 grudnia.

Za faworyta tej walki uważa się Tysona Fury’ego, na którego zwycięstwo bukmacherzy oferują kurs 1,50. Szanse Anthony’ego Joshuy ocenia się na kurs 2,50.

Wyłącznym nadawcą pojedynku będzie serwis streamingowy Netflix, dzięki czemu walkę na żywo będą mogli obejrzeć również widzowie na Ukrainie.

Były mistrz świata w boksie w wadze superciężkiej, Brytyjczyk Tyson Fury, opowiedział o swoich planach przed zakończeniem kariery zawodowej. Były mistrz według organizacji WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring oraz IBF oświadczył, że chce stoczyć walkę z Anthonym Joshuą, a następnie po raz trzeci zmierzyć się na ringu z Ukraińcem Oleksandrem Usikiem.

Byli mistrzowie świata Tyson Fury i Anthony Joshua po raz pierwszy stanęli twarzą w twarz przed zbliżającą się walką. Brytyjscy bokserzy przeprowadzili tradycyjną „bitwę spojrzeń” po konferencji prasowej w Londynie.

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