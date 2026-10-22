Джошуа та Ф’юрі проведуть довгоочікуваний бій 11 грудня в Кардіффі

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Колишні чемпіони світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі домовилися про поєдинок після тривалих переговорів.

Зустріч відбудеться на стадіоні Principality Stadium у столиці Уельсу — Кардіффі.

Бій запланований на п’ятницю, 11 грудня 2026 року. За київським часом боксери мають вийти на ринг о 03:00 у ніч проти суботи, 12 грудня.

Фаворитом протистояння вважають Тайсона Ф’юрі, на перемогу якого букмекери дають коефіцієнт 1,50. Шанси Ентоні Джошуа оцінюють коефіцієнтом 2,50.

Ексклюзивним транслятором поєдинку стане стримінговий сервіс Netflix, тож подивитися бій наживо зможуть і глядачі в Україні.

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі розповів про свої плани перед завершенням професійної кар'єри. Ексчемпіон за версіями WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring та IBF заявив, що хоче провести бій з Ентоні Джошуа, а згодом утретє зустрітися на рингу з українцем Олександром Усиком.

Ексчемпіони світу Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа вперше зустрілися віч-на-віч перед майбутнім поєдинком. Британські боксери провели традиційну битву поглядів після пресконференції в Лондоні.

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