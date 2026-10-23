Польська тенісистка Катажина Кава після поразки від Єлени Рибакіної в чвертьфіналі турніру Ningbo Open у Китаї вирішила не виступати у кваліфікації змагань WTA 250 у Гуанчжоу. Про це повідомляє Interia Sport.

Один виграний сет у матчі з лідеркою рейтингу

Кава поступилася Рибакіній з рахунком 1:6, 6:3, 1:6. Для 33-річної тенісистки з Кудови-Здруй це був перший матч проти першої ракетки світу. До чвертьфіналу турніру WTA 500 у Нінбо вона пройшла через кваліфікацію та здобула чотири перемоги, провівши на корті загалом шість годин.

Перший сет проти Рибакіної тривав 22 хвилини й завершився з рахунком 6:1 на користь представниці Казахстану. У другій партії Кава перехопила ініціативу та виграла її 6:3, хоча не реалізувала п’ять можливостей повести 5:1. У вирішальному сеті Рибакіна знову перемогла 6:1.

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Пропуск кваліфікації в Гуанчжоу

Після завершення матчу в Нінбо було близько 22:00 за місцевим часом. Наступного дня Кава мала зіграти в першому раунді кваліфікації турніру в Гуанчжоу проти чешки Лінди Фругвіртової. Міста розділяє майже 1400 кілометрів: переліт, за даними видання, триває близько двох годин, а поїздка потягом — приблизно десять годин.

Тенісистка вирішила не ризикувати та відпочити. У дописі в Instagram вона зазначила, що задоволена своїм прогресом на найвищому рівні й хоче зробити паузу. Наступним турніром для Кави має стати змагання WTA 250 в Індії, де вона боротиметься за місце у першій сотні рейтингу.

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