Polska tenisistka Katarzyna Kawa po porażce z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale turnieju Ningbo Open w Chinach zdecydowała, że nie wystąpi w kwalifikacjach zawodów WTA 250 w Kantonie. Poinformował o tym Interia Sport.

Jeden wygrany set w meczu z liderką rankingu

Kawa przegrała z Rybakiną 1:6, 6:3, 1:6. Dla 33-letniej tenisistki z Kudowy-Zdroju był to pierwszy mecz z pierwszą rakietą świata. Do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Ningbo dotarła przez kwalifikacje i odniosła cztery zwycięstwa, spędzając na korcie łącznie sześć godzin.

Pierwszy set przeciwko Rybakinie trwał 22 minuty i zakończył się wynikiem 6:1 na korzyść reprezentantki Kazachstanu. W drugiej partii Kawa przejęła inicjatywę i wygrała ją 6:3, choć nie wykorzystała pięciu okazji, by objąć prowadzenie 5:1. W decydującym secie Rybakina ponownie wygrała 6:1.

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Rezygnacja z kwalifikacji w Kantonie

Po zakończeniu meczu w Ningbo była około 22:00 czasu lokalnego. Następnego dnia Kawa miała zagrać w pierwszej rundzie kwalifikacji turnieju w Kantonie z Czeszką Lindą Fruhvirtovą. Miasta dzieli niemal 1400 kilometrów: według publikacji lot trwa około dwóch godzin, a podróż pociągiem — około dziesięciu godzin.

Tenisistka postanowiła nie ryzykować i odpocząć. We wpisie na Instagramie zaznaczyła, że jest zadowolona ze swoich postępów na najwyższym poziomie i chce zrobić przerwę. Kolejnym turniejem Kawy ma być impreza WTA 250 w Indiach, gdzie będzie walczyć o miejsce w pierwszej setce rankingu.

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