Польская теннисистка Катажина Кава после поражения от Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира Ningbo Open в Китае решила не выступать в квалификации соревнований WTA 250 в Гуанчжоу. Об этом сообщает Interia Sport.

Один выигранный сет в матче с лидером рейтинга

Кава уступила Рыбакиной со счетом 1:6, 6:3, 1:6. Для 33-летней теннисистки из Кудовы-Здруй это был первый матч против первой ракетки мира. До четвертьфинала турнира WTA 500 в Нинбо она прошла через квалификацию и одержала четыре победы, проведя на корте в общей сложности шесть часов.

Первый сет против Рыбакиной длился 22 минуты и завершился со счетом 6:1 в пользу представительницы Казахстана. Во второй партии Кава перехватила инициативу и выиграла ее 6:3, хотя не реализовала пять возможностей повести 5:1. В решающем сете Рыбакина вновь победила 6:1.

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Пропуск квалификации в Гуанчжоу

После завершения матча в Нинбо было около 22:00 по местному времени. На следующий день Кава должна была сыграть в первом раунде квалификации турнира в Гуанчжоу против чешки Линды Фругвиртовой. Города разделяет почти 1400 километров: перелет, по данным издания, занимает около двух часов, а поездка на поезде — примерно десять часов.

Теннисистка решила не рисковать и отдохнуть. В публикации в Instagram она отметила, что довольна своим прогрессом на самом высоком уровне и хочет сделать паузу. Следующим турниром для Кавы должен стать турнир WTA 250 в Индии, где она будет бороться за место в первой сотне рейтинга.

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