波兰网球选手卡塔日娜·卡瓦在中国宁波公开赛四分之一决赛负于叶连娜·莱巴金娜后，决定不参加广州WTA 250赛事的资格赛。Interia Sport对此进行了报道。

在与世界第一的比赛中赢下一盘

卡瓦以1:6、6:3、1:6不敌莱巴金娜。对于来自库多瓦-兹德鲁伊的33岁网球选手而言，这是她首次对阵世界第一。她通过资格赛进入宁波WTA 500赛事四分之一决赛，取得四场胜利，累计在场上比赛六小时。

对阵莱巴金娜的首盘比赛持续22分钟，以哈萨克斯坦选手6:1获胜告终。第二盘，卡瓦夺回主动权并以6:3取胜，尽管她错失了五次取得5:1领先的机会。在决胜盘中，莱巴金娜再次以6:1获胜。

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缺席广州资格赛

宁波的比赛结束时，当地时间约为22:00。次日，卡瓦原定在广州赛事资格赛首轮对阵捷克选手琳达·弗鲁维尔托娃。两座城市相距近1400公里：据该媒体报道，飞行约需两小时，乘火车约需十小时。

这位网球选手决定不冒险并休息。她在Instagram发文称，自己对在最高水平上的进步感到满意，并希望暂停一下。卡瓦的下一项赛事预计将是印度的WTA 250比赛，届时她将争取进入排名前100。

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