Хельсинки в Финляндии примет чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2030 года. Право на проведение турнира финская столица получила по решению Совета Европейской легкоатлетической ассоциации, принятому в швейцарской Лозанне, сообщает YLE News.

Турнир в августе

Соревнования продлятся неделю и состоятся в августе 2030 года. Программа предусматривает семь вечерних и пять утренних сессий. Чемпионат проведут на Олимпийском стадионе Хельсинки, масштабная реконструкция которого была завершена в 2020 году.

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Рекордное четвёртое проведение

Хельсинки в рекордный четвёртый раз примет чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Ранее турнир проходил здесь в 1971, 1994 и 2012 годах. Соперником финской столицы в борьбе за право проведения чемпионата был Брюссель, а Цюрих, который также намеревался участвовать в отборе, впоследствии вышел из процесса подачи заявок.

Глава Федерации лёгкой атлетики Финляндии Риикка Пакаринен назвала это решение результатом трёх лет работы и тесного сотрудничества с городом Хельсинки, правительством Финляндии и другими партнёрами. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов выразил уверенность, что обновлённый Олимпийский стадион Хельсинки предложит надлежащие условия для лучших легкоатлетов Европы. Чемпионаты мира по лёгкой атлетике Хельсинки принимал дважды — в 1983 и 2005 годах.

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