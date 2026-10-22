Helsinki gospodarzem Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce 2030 — YLE News
Helsinki w Finlandii będą gospodarzem Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce 2030. Fińska stolica otrzymała prawo do organizacji turnieju decyzją Rady Europejskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego, podjętą w szwajcarskiej Lozannie, informuje YLE News.
Turniej w sierpniu
Zawody potrwają tydzień i odbędą się w sierpniu 2030 roku. Program obejmuje siedem wieczornych i pięć porannych sesji. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach, którego szeroko zakrojoną rekonstrukcję ukończono w 2020 roku.
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Rekordowa czwarta organizacja
Helsinki po raz rekordowy czwarty będą gospodarzem Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce. Wcześniej turniej odbywał się tam w 1971, 1994 i 2012 roku. Rywalem fińskiej stolicy w walce o prawo organizacji mistrzostw była Bruksela, natomiast Zurych, który również zamierzał uczestniczyć w procedurze wyboru, później wycofał się z procesu składania kandydatur.
Przewodnicząca Fińskiej Federacji Lekkoatletycznej Riikka Pakarinen nazwała tę decyzję rezultatem trzech lat pracy i ścisłej współpracy z miastem Helsinki, rządem Finlandii oraz innymi partnerami. Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego Dobromir Karamarinow wyraził przekonanie, że odnowiony Stadion Olimpijski w Helsinkach zapewni odpowiednie warunki najlepszym europejskim lekkoatletom. Helsinki dwukrotnie gościły Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce — w 1983 i 2005 roku.