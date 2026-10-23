Латвийское общественное медиа LSM решило не транслировать церемонии открытия и закрытия летних Юношеских Олимпийских игр в Дакаре, Сенегал, а также другие события Игр, на которых представители России — государства-агрессора — и Беларуси будут выступать под национальными флагами. Об этом сообщает LSM English.

Игры в Дакаре

Летние Юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Сенегала с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Латвию на турнире будут представлять 18 спортсменов в 12 видах спорта.

Изначально предполагалось, что спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться в нейтральном статусе — без национальных флагов и символики. В то же время эстонский общественный вещатель ERR получил от Международного олимпийского комитета подтверждение, что обе страны будут выступать на Играх под собственными флагами.

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Освещение выступлений латвийских спортсменов

В LSM заявили, что считают неприемлемой нормализацию присутствия государств-агрессоров на международных спортивных мероприятиях, пока продолжается начатая Россией война против Украины, а Беларусь поддерживает российскую агрессию.

Медиа продолжит освещать выступления латвийских участников. Со 2 по 13 ноября на LSM.lv, платформе Replay.lv и телеканале LTV7 ежедневно в 16:25 будут выходить обзоры Юношеских Олимпийских игр в Дакаре. В них будут рассказывать о достижениях спортсменов Латвии, представленных ими видах спорта и развитии молодежного спорта.

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