В Мехико, Мексика, 18-летний британский гонщик Фредди Слейтер впервые сядет за руль болида Формулы-1 в рамках гоночного уикенда. Он выступит за Audi в первой свободной практике Гран-при Мехико 30 октября, сообщает BBC Sport.

Ещё одна практика в Бразилии

Через неделю после мексиканского этапа Слейтер также примет участие в свободной практике перед Гран-при Сан-Паулу. Эти сессии дадут ему опыт работы с машиной Формулы-1 во время гоночного уикенда.

Слейтер стал первым пилотом, которого Audi включила в свою программу развития гонщиков после дебюта немецкой компании в Формуле-1 в этом сезоне. Гоночный директор Audi и руководитель программы Аллан Макниш заявил, что гонщик заметно прогрессировал как на трассе, так и вне её.

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Переход в Формулу-2

В этом сезоне Слейтер занял второе место в своём дебютном выступлении в чемпионате Формулы-3. В 2027 году он перейдёт в Формулу-2, где будет выступать за команду Invicta.

Пилот Invicta Рафаэль Камара сейчас лидирует в чемпионате Формулы-2. В следующем сезоне он должен перейти в Формулу-1 в составе американской команды Haas.

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