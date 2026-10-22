W mieście Meksyk w Meksyku 18-letni brytyjski kierowca Freddie Slater po raz pierwszy zasiądzie za kierownicą bolidu Formuły 1 podczas weekendu wyścigowego. Wystąpi w barwach Audi w pierwszym wolnym treningu przed Grand Prix Meksyku 30 października, informuje BBC Sport.

Kolejny trening w Brazylii

Tydzień po rundzie w Meksyku Slater weźmie również udział w wolnym treningu przed Grand Prix São Paulo. Sesje te dadzą mu doświadczenie w pracy z samochodem Formuły 1 podczas weekendu wyścigowego.

Slater został pierwszym kierowcą włączonym przez Audi do programu rozwoju kierowców po debiucie niemieckiej firmy w Formule 1 w tym sezonie. Dyrektor wyścigowy Audi i szef programu Allan McNish powiedział, że kierowca zrobił zauważalne postępy zarówno na torze, jak i poza nim.

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Przejście do Formuły 2

W tym sezonie Slater zajął drugie miejsce w swoim debiutanckim występie w mistrzostwach Formuły 3. W 2027 roku przejdzie do Formuły 2, gdzie będzie jeździł dla zespołu Invicta.

Kierowca Invicty Rafael Camara obecnie prowadzi w mistrzostwach Formuły 2. W przyszłym sezonie ma przejść do Formuły 1 w barwach amerykańskiego zespołu Haas.

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