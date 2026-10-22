Капитан сборной Англии Гарри Брук установил рекорд однодневных международных матчей по крикету (ODI), достигнув отметки в 200 ранов за 114 мячей. В Равалпинди, Пакистан, Англия завершила свою подачу в матче трехсторонней серии против Шри-Ланки со счетом 429/4, сообщает Dawn.

Рекорд Брука

Брук набрал 202 рана за 116 мячей и стал первым английским крикетистом, оформившим дабл-сенчури в ODI. За свою подачу он выполнил 10 шестерок и 21 четверку.

Предыдущий рекорд самого быстрого двойного сенчури в ODI принадлежал индийцу Шубману Гиллу. В прошлом месяце он достиг отметки в 200 ранов за 117 мячей в матче против Вест-Индии.

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Брука выбили на последнем мяче подачи — его поймали после подачи быстрого боулера Джанита Лиянаге. До этого Англия набрала 156 ранов за последние 10 оверов.

Результаты партнеров

Джо Рут набрал 69 ранов за 66 мячей и в своем 197-м матче ODI стал первым английским бетсменом, преодолевшим отметку в 8 тысяч ранов в этом формате. Том Бантон открыл подачу результатом 50 ранов за 51 мяч, а Уилл Джекс остался невыбитым с 66 ранами, выполнив три шестерки и восемь четверок.

Брук и Джекс в партнерстве за четвертую калитку набрали 185 ранов за 79 мячей. Ранее Брук и Рут добавили 159 ранов в партнерстве за третью калитку. Счет 429/4 стал первым результатом свыше 400 ранов в ODI, набранным Англией в Пакистане. Предыдущим рекордом на площадках страны были 375/3, которые Пакистан набрал против Зимбабве в Лахоре в 2015 году.

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