英格兰队长哈里·布鲁克在一日国际板球赛（ODI）中创造纪录，以114球达到200分。在巴基斯坦拉瓦尔品第，英格兰在三方系列赛对阵斯里兰卡的比赛中以429/4结束本局，Dawn报道。

布鲁克的纪录

布鲁克116球得到202分，成为首位在ODI中完成双百的英格兰板球运动员。他在本局击出10个六分球和21个四分球。

此前，ODI最快双百纪录由印度球员舒布曼·吉尔保持。上个月，他在对阵西印度群岛的比赛中以117球达到200分。

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布鲁克在本局最后一球出局——他在快速投球手贾尼特·利亚纳格的投球后被接杀。在此之前，英格兰在最后10个回合得到156分。

搭档的成绩

乔·鲁特66球得到69分，并在个人第197场ODI比赛中成为首位在该赛制中突破8000分的英格兰击球手。汤姆·班顿以51球50分开局，威尔·杰克斯则以66分保持未出局，击出3个六分球和8个四分球。

布鲁克和杰克斯在第四个三柱门的搭档中79球得到185分。此前，布鲁克和鲁特在第三个三柱门的搭档中增加了159分。429/4是英格兰首次在巴基斯坦的ODI比赛中得到超过400分。此前该国场地上的纪录是375/3，由巴基斯坦于2015年在拉合尔对阵津巴布韦时取得。

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