Kapitan reprezentacji Anglii Harry Brook ustanowił rekord w jednodniowych meczach międzynarodowych w krykiecie (ODI), osiągając 200 runów po 114 piłkach. W Rawalpindi w Pakistanie Anglia zakończyła swoją rundę w meczu serii trójstronnej przeciwko Sri Lance wynikiem 429/4, informuje Dawn.

Rekord Brooka

Brook zdobył 202 runy po 116 piłkach i został pierwszym angielskim krykiecistą, który zaliczył podwójne stulecie w ODI. W swojej rundzie uderzył 10 szóstek i 21 czwórek.

Poprzedni rekord najszybszego podwójnego stulecia w ODI należał do Hindusa Shubmana Gilla. W ubiegłym miesiącu osiągnął on 200 runów po 117 piłkach w meczu przeciwko Indiom Zachodnim.

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Brook został wyeliminowany po ostatniej piłce rundy — został złapany po rzucie szybkiego bowlera Janitha Liyanage. Wcześniej Anglia zdobyła 156 runów w ostatnich 10 overach.

Wyniki partnerów

Joe Root zdobył 69 runów po 66 piłkach i w swoim 197. meczu ODI został pierwszym angielskim batterem, który przekroczył granicę 8 tysięcy runów w tym formacie. Tom Banton otworzył rundę wynikiem 50 runów po 51 piłkach, a Will Jacks pozostał niewyeliminowany z 66 runami, uderzając trzy szóstki i osiem czwórek.

Brook i Jacks zdobyli 185 runów po 79 piłkach w partnerstwie za czwartą bramkę. Wcześniej Brook i Root dołożyli 159 runów w partnerstwie za trzecią bramkę. Wynik 429/4 był pierwszym rezultatem Anglii przekraczającym 400 runów w ODI w Pakistanie. Poprzednim rekordem na stadionach w tym kraju było 375/3, które Pakistan uzyskał przeciwko Zimbabwe w Lahore w 2015 roku.

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