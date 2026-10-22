Сборная ЮАР по крикету победила Австралию с преимуществом в иннинг и 31 ран во втором тестовом матче в Гкеберхе, ЮАР, и сравняла счёт в серии из трёх матчей — 1:1. Матч на стадионе «Сент-Джорджс Парк» завершился после того, как Австралия набрала 295 ранов во втором иннинге.

Как сообщает Sky Sports, первый тест в Дурбане уверенно выиграла Австралия. Победа ЮАР в Гкеберхе сделала третий матч серии в Кейптауне решающим.

Австралию заставили играть фоллоу-он

ЮАР завершила свой первый иннинг в конце третьего дня прерывавшегося дождями матча. Капитан Темба Бавума набрал 179 ранов, а Марко Янсен — 85. В ответ Австралия набрала лишь 99 ранов в первом иннинге, а Янсен взял пять викетов за 33 рана.

После этого Австралию заставили играть фоллоу-он. Команда начала последний день со счёта 156-4, отставая на 170 ранов. Утреннюю сессию отменили из-за дождя. ЮАР также осталась без одного из основных боулеров Анриха Нортье: по данным издания, он, вероятно, травмировал пах в своём четвёртом овере и не боулил до конца второго иннинга Австралии.

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Сенчури Хеда не спасло Австралию

Тревис Хед, начавший день с 87 ранами, оформил своё 13-е тестовое сенчури. Он набрал 121 ран за 190 мячей, однако был выбит Вианом Мулдером. Мулдер также взял викеты Скотта Боланда и капитана Австралии Пэта Камминса, завершив иннинг с показателем 3-64.

Кагисо Рабада взял четыре викета за 77 ранов, в том числе выбил Стива Смита и Митчелла Старка. Смит вышел под седьмым номером из-за проблем с шеей, возникших в первом иннинге, и набрал три рана. Янсен завершил матч, когда Джош Хейзлвуд отправил мяч к Айдену Маркраму на втором слипе. Всего Янсен взял шесть викетов в матче.

Решающий третий тест между ЮАР и Австралией начнётся в Кейптауне 27 октября.

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