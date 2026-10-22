Zmarła polska tenisistka Barbara Olszowska-Kowalska — RMF24

W Polsce zmarła Barbara Olszowska-Kowalska — była zawodniczka, trenerka i działaczka tenisa oraz tenisa stołowego. Miała 82 lata. O śmierci Olszowskiej-Kowalskiej poinformowały krajowe federacje obu dyscyplin, pisze RMF24.

Kariera w dwóch rodzajach tenisa

Barbara Olszowska-Kowalska urodziła się 29 listopada 1943 roku w Warszawie. Reprezentowała Polskę, wielokrotnie zdobywała mistrzostwo kraju i posiadała kwalifikacje trenerki pierwszej klasy w tenisie i tenisie stołowym.

Olszowska-Kowalska pełniła funkcję sekretarz generalnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a później została honorową członkinią tej federacji. Zasiadała także w zarządzie Polskiego Związku Tenisowego, a w latach 1985–1988 była wiceprezeską do spraw sportu.

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Praca w federacjach sportowych

Kierowała przygotowaniem sportowców w obu federacjach — tenisa i tenisa stołowego. Ponadto Olszowska-Kowalska była członkinią Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Za zasługi dla sportu kobiet została wyróżniona w 14. konkursie „Trenerka Roku”, organizowanym przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nagrodę otrzymała z rąk Ireny Szewińskiej.

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