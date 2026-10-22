Умерла польская теннисистка Барбара Ольшовская-Ковальская — RMF24

В Польше умерла Барбара Ольшовская-Ковальская — бывшая спортсменка, тренер и деятельница большого и настольного тенниса. Ей было 82 года. О смерти Ольшовской-Ковальской сообщили национальные федерации обоих видов спорта, пишет RMF24.

Карьера в двух видах тенниса

Барбара Ольшовская-Ковальская родилась 29 ноября 1943 года в Варшаве. Она представляла Польшу, неоднократно становилась чемпионкой страны и имела квалификацию тренера первого класса в большом и настольном теннисе.

Ольшовская-Ковальская занимала должность генерального секретаря Польской федерации настольного тенниса, а позднее стала почетным членом этой федерации. Также она входила в правление Польской федерации тенниса и в 1985–1988 годах была вице-президентом по спорту.

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Работа в спортивных федерациях

Она возглавляла подготовку спортсменов в обеих федерациях — большого и настольного тенниса. Кроме того, Ольшовская-Ковальская была членом Комиссии женского спорта Польского олимпийского комитета.

За заслуги перед женским спортом ее отметили в 14-м конкурсе «Тренер года», организованном Комиссией женского спорта Польского олимпийского комитета. Награду она получила из рук Ирены Шевиньской.

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