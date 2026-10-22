Организаторы Tour de France в Париже, Франция, представили подробные маршруты шести этапов в Великобритании, с которых в 2027 году начнутся мужская и женская многодневные гонки. Как сообщает BBC Sport, детали так называемого Super Grand Depart были объявлены на церемонии, проведённой компанией ASO во Дворце конгрессов в Париже.

Мужская гонка стартует в Эдинбурге

Первый этап мужского Тур де Франс 2 июля пройдёт от Эдинбурга до Карлайла. Длина маршрута составит 184 км, а среди испытаний будет подъём Côte de Melrose протяжённостью 2,2 км. Это будет самый северный старт в истории гонки.

Второй британский этап проложат от Кесвика в Озёрном крае до Ливерпуля. Его дистанция составит 223 км, а велосипедисты преодолеют пять категорийных подъёмов с суммарным набором высоты 2800 м. Третий этап 4 июля состоится в Уэльсе: маршрут от Уэлшпула до Кардиффа также будет иметь 223 км, восемь категорийных подъёмов и около 3000 м набора высоты.

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Женская гонка завершит британский старт в Лондоне

Женский Tour de France Femmes начнётся 30 июля этапом из Лидса в Манчестер протяжённостью 85,7 км. На нём предусмотрены три подъёма, в том числе Côte de Meltham — 3,2 км со средним уклоном 8,4%.

Второй этап пройдёт от Манчестера до Шеффилда и составит 154,4 км. Он будет включать семь подъёмов, среди которых Winnats Pass в Пик-Дистрикте: 1,4 км со средним уклоном 12,3%. Британскую часть женской гонки 1 августа завершит командная гонка с раздельным стартом в центре Лондона. Её 18-километровый круг будет стартовать на Уайтхолле, проходить через Трафальгарскую площадь и мимо Тауэрского моста, а финишировать на аллее Мэлл.

Это будет первый случай, когда мужской и женский Тур де Франс стартуют в одной стране за пределами Франции в течение одного года. Министр спорта правительства Великобритании Стефани Пикок заявила, что 32 млн фунтов стерлингов будут направлены на проведение гонок и долгосрочный эффект от этого события.

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