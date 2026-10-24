В немецком Клингентале в субботу, 24 октября, в индивидуальном турнире летнего Гран-при по прыжкам на лыжах протестируют новый формат проведения первой серии. Он предусматривает определение стартового порядка по результатам квалификации, сообщает Interia Sport.

Стартовать будут по результатам квалификации

До сих пор список участников первой серии соревнований Кубка мира формировался в соответствии с общим зачётом. Спортсмены без зачётных очков стартовали в начале, а их номера определялись жеребьёвкой. Прыгуны, имевшие очки, выходили на трамплин от самой низкой позиции в общем зачёте до лидера, у которого был 50-й стартовый номер.

По новой схеме спортсмены будут стартовать в обратном порядке по отношению к результатам квалификации: от прыгуна, занявшего 50-е место, до её победителя. Соответственно, победитель отбора будет завершать первую серию. В Клингентале последним в стартовом порядке будет польский прыгун Кацпер Томасьяк, который накануне выиграл квалификацию с прыжком на 144 метра.

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Формат планируют применить на четырёх этапах

Международная федерация лыжного спорта FIS уже утвердила новый формат для четырёх уик-эндов Кубка мира сезона 2026/2027: в Титизее-Нойштадте, Энгельберге, Виллингене и Осло. На этих этапах перед воскресными индивидуальными соревнованиями квалификацию проводить не будут. Стартовый порядок будут определять по результатам субботнего турнира: спортсмен, который займёт 50-е место в субботу, будет начинать первую серию в воскресенье, а победитель будет стартовать последним.

В Клингентале испытают только первую часть формата, поскольку там запланирован один индивидуальный турнир. Вторая серия пройдёт по привычному принципу: в неё выйдут 30 прыгунов, которые будут выступать в порядке от 30-го места после первой серии до промежуточного лидера.

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