Турецкий «Фенербахче» в Греции победил «Олимпиакос» со счетом 64:61 в матче седьмого тура баскетбольной Евролиги, отыграв 16 очков отставания. Решающий двухочковый бросок за 38 секунд до финальной сирены выполнил Уэйд Болдуин, сообщает Anadolu Agency.

Отставание после первой половины

«Фенербахче» начал игру с преимуществом 5:1, однако «Олимпиакос» ответил рывком 17:0 и завершил первую четверть со счетом 20:8. Во второй десятиминутке хозяева увеличили отрыв до 30:14, но к большому перерыву турецкая команда сократила его до 10 очков — 24:34.

В начале третьей четверти гости совершили рывок 10:2 и приблизились к сопернику — 34:36. «Олимпиакос» набрал восемь очков подряд, однако «Фенербахче» ответил серией 8:0. Перед заключительной четвертью греческий клуб вел 49:45.

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Решающие секунды матча

В четвертой четверти «Олимпиакос» имел преимущество 59:51, но «Фенербахче» сократил разницу до одного очка — 60:61 — за 1 минуту 11 секунд до конца. Болдуин вывел гостей вперед — 62:61, а затем команда довела счет до 64:61 штрафными бросками. Саша Везенков в последние секунды не реализовал трехочковый бросок, который мог сравнять счет.

Самым результативным в составе «Фенербахче» стал Шавон Шилдс — 17 очков и семь подборов. Болдуин набрал 14 очков и отдал пять передач, Шейн Ларкин записал в актив 13 очков и пять передач. У «Олимпиакоса» Везенков оформил дабл-дабл — 17 очков и 10 подборов. После победы «Фенербахче» имеет баланс 6:1 и делит первое место с «Панатинаикосом», тогда как «Олимпиакос» имеет баланс 5:2.

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