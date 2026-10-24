Tureckie Fenerbahçe pokonało w Grecji Olympiakos 64:61 w meczu siódmej kolejki koszykarskiej Euroligi, odrabiając 16-punktową stratę. Decydujący rzut za dwa punkty na 38 sekund przed końcową syreną oddał Wade Baldwin, podaje Anadolu Agency.

Strata po pierwszej połowie

Fenerbahçe rozpoczęło mecz od prowadzenia 5:1, jednak Olympiakos odpowiedział serią 17:0 i zakończył pierwszą kwartę wynikiem 20:8. W drugiej dziesięciominutowej części gospodarze powiększyli przewagę do 30:14, lecz do przerwy turecki zespół zmniejszył ją do 10 punktów — 24:34.

Na początku trzeciej kwarty goście zanotowali serię 10:2 i zbliżyli się do rywali — 34:36. Olympiakos zdobył osiem punktów z rzędu, jednak Fenerbahçe odpowiedziało serią 8:0. Przed ostatnią kwartą grecki klub prowadził 49:45.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decydujące sekundy meczu

W czwartej kwarcie Olympiakos prowadził 59:51, ale Fenerbahçe zmniejszyło różnicę do jednego punktu — 60:61 — na 1 minutę i 11 sekund przed końcem. Baldwin wyprowadził gości na prowadzenie 62:61, a następnie zespół podwyższył wynik do 64:61 rzutami wolnymi. Sasha Vezenkov nie trafił w ostatnich sekundach rzutu za trzy punkty, który mógł wyrównać wynik.

Najskuteczniejszym zawodnikiem Fenerbahçe był Shavon Shields — zdobył 17 punktów i siedem zbiórek. Baldwin zdobył 14 punktów i zaliczył pięć asyst, a Shane Larkin zapisał na koncie 13 punktów i pięć asyst. W Olympiakosie Vezenkov zanotował double-double — 17 punktów i 10 zbiórek. Po zwycięstwie Fenerbahçe ma bilans 6:1 i dzieli pierwsze miejsce z Panathinaikosem, podczas gdy Olympiakos ma bilans 5:2.

Czytaj nas na