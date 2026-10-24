土耳其费内巴切在希腊举行的篮球欧联杯第七轮比赛中以64:61击败奥林匹亚科斯，完成16分逆转。韦德·鲍德温在终场前38秒命中决定胜负的两分球，阿纳多卢通讯社报道。

上半场结束时落后

费内巴切开局以5:1领先，但奥林匹亚科斯随后打出17:0的攻击波，并以20:8结束首节。第二个10分钟，主队将领先优势扩大至30:14，但土耳其球队在半场结束前将分差缩小至10分——24:34。

第三节开始时，客队打出10:2的攻击波，迫近对手——34:36。奥林匹亚科斯连得8分，但费内巴切以一波8:0回应。进入最后一节前，这支希腊俱乐部以49:45领先。

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比赛的决定性时刻

第四节，奥林匹亚科斯以59:51占优，但费内巴切在比赛还剩1分11秒时将分差缩小至1分——60:61。鲍德温帮助客队以62:61反超，随后球队凭借罚球将比分扩大至64:61。萨沙·韦曾科夫在最后几秒错失了一记本可扳平比分的三分球。

费内巴切得分最高的是沙冯·希尔兹，他得到17分和7个篮板。鲍德温得到14分并送出5次助攻，谢恩·拉金贡献13分和5次助攻。奥林匹亚科斯方面，韦曾科夫拿下两双——17分和10个篮板。获胜后，费内巴切战绩为6胜1负，与帕纳辛奈科斯并列第一，而奥林匹亚科斯战绩为5胜2负。

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