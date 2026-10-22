法国巴黎的环法自行车赛组织方公布了英国境内六个赛段的详细路线，2027年男子和女子多日赛将从这里启程。据BBC体育报道，所谓“超级盛大出发”的细节是在巴黎会议宫举行的一场由ASO主办的仪式上公布的。

男子比赛将在爱丁堡起步

男子环法自行车赛首个赛段将于7月2日从爱丁堡前往卡莱尔。路线全长184公里，挑战项目包括长2.2公里的梅尔罗斯坡（Côte de Melrose）。这将是该赛事历史上最靠北的发车地点。

第二个英国赛段将从湖区的凯西克通往利物浦。其距离为223公里，车手将征服五个分级爬坡，累计爬升2800米。第三赛段将于7月4日在威尔士进行：从韦尔什浦到加的夫的路线同样长223公里，设有八个分级爬坡，累计爬升约3000米。

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女子比赛将在伦敦结束英国起步赛段

女子环法自行车赛Tour de France Femmes将于7月30日以从利兹到曼彻斯特的赛段开赛，全长85.7公里。该赛段设有三个爬坡，其中包括梅尔瑟姆坡（Côte de Meltham）——长3.2公里，平均坡度为8.4%。

第二赛段将从曼彻斯特前往谢菲尔德，全长154.4公里。它将包括七个爬坡，其中包括峰区的温纳茨山口（Winnats Pass）：长1.4公里，平均坡度为12.3%。女子比赛的英国部分将于8月1日以伦敦市中心的团体计时赛结束。其18公里环线将从白厅出发，经过特拉法加广场和伦敦塔桥旁，终点设在林荫路。

这将是男子和女子环法自行车赛首次在同一年从法国以外的同一国家出发。英国政府体育大臣斯蒂芬妮·皮科克表示，将拨款3200万英镑用于举办比赛及确保该活动产生长期影响。

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