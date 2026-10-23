在德国卡塞尔，梅尔松根MT在手球欧冠联赛小组赛第五轮中以28比26击败波兰俱乐部奥尔伦普沃茨克维斯瓦。失利后，来自普沃茨克的球队将在最后一场对阵南特的比赛中决定自己在本届赛事中的命运。

据Interia Sport报道，赛前维斯瓦和南特各积6分，梅尔松根积4分。在卡塞尔战平将使普沃茨克队拿到7分。前一天，南特意外以27比33负于瓦尔达尔斯科普里。

梅尔松根在上半场取得领先

维斯瓦积极开局，以3比1领先，但未能扩大优势。第19分钟，丹尼尔·杜伊舍巴耶夫帮助主队以8比7反超。半场结束时，梅尔松根保持15比14的微弱领先。

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下半场，主队占据主动，尽管维斯瓦在比分上紧追不舍。第56分钟，大卫·曼迪奇进球，将比分改写为27比24。不久后，门将内博伊沙·西米奇扑出了米哈乌·达谢克的射门，而雷尼尔·斯特凡松在比赛末段的进球锁定了梅尔松根的胜利。

最后一轮前积分榜形势持平

梅尔松根队中，埃里克·巴伦西亚加和阿隆·门辛各进6球，成为最高得分手。维斯瓦方面，弗雷德里克·比耶雷和谢尔盖·科索罗托夫各进4球。

赛后，梅尔松根、普沃茨克维斯瓦和南特均积6分。最后一轮，维斯瓦将在主场迎战南特，梅尔松根则将在斯科普里对阵瓦尔达尔。战胜南特将确保普沃茨克俱乐部晋级下一阶段。

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