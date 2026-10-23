В немецком Касселе МТ Мельзунген победил польский клуб Орлен Висла Плоцк со счетом 28:26 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов по гандболу. После поражения команда из Плоцка определит свою судьбу в турнире в заключительном матче против Нанта.

Как сообщает Interia Sport, перед матчем у Вислы и Нанта было по шесть очков, а у Мельзунгена — четыре. Ничья в Касселе принесла бы плоцкой команде семь очков. Накануне Нант неожиданно проиграл Вардару Скопье — 27:33.

Мельзунген вышел вперед в первом тайме

Висла активно начала игру и повела 3:1, однако не смогла увеличить преимущество. На 19-й минуте Даниэль Дуйшебаев вывел хозяев вперед — 8:7. К перерыву Мельзунген сохранил минимальное преимущество — 15:14.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Во втором тайме инициативой владели хозяева, хотя Висла держалась рядом по счету. На 56-й минуте Давид Мандич забросил мяч и сделал счет 27:24. Вскоре вратарь Небойша Симич отразил бросок Михала Дашека, а гол Рейнира Стефанссона в конце встречи закрепил победу Мельзунгена.

Равенство в таблице перед последним туром

Самыми результативными в составе Мельзунгена стали Эрик Баленсиага и Аарон Менсинг, забросившие по шесть мячей. У Вислы по четыре гола на счету Фредерика Бьерре и Сергея Косоротова.

После матча у Мельзунгена, Вислы Плоцк и Нанта по шесть очков. В последнем туре Висла примет Нант, а Мельзунген сыграет в Скопье против Вардара. Победа над Нантом гарантирует плоцкому клубу выход в следующую фазу.

Читай нас в