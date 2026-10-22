Оголосили маршрути шести британських етапів Тур де Франс 2027 — BBC Sport

Організатори Tour de France у Парижі, Франція, представили докладні маршрути шести етапів у Великій Британії, з яких у 2027 році розпочнуться чоловіча та жіноча багатоденки. Як повідомляє BBC Sport, деталі так званого Super Grand Depart оголосили на церемонії, яку провела компанія ASO в Палаці конгресів у Парижі.

Чоловіча гонка стартує в Единбурзі

Перший етап чоловічого Тур де Франс 2 липня пройде від Единбурга до Карлайла. Довжина маршруту становитиме 184 км, а серед випробувань буде підйом Côte de Melrose завдовжки 2,2 км. Це буде найпівнічніший старт в історії гонки.

Другий британський етап прокладуть від Кесвіка в Озерному краї до Ліверпуля. Його дистанція становитиме 223 км, а велосипедисти подолають п’ять категорійних підйомів із сумарним набором висоти 2800 м. Третій етап 4 липня відбудеться в Уельсі: маршрут від Велшпула до Кардіффа також матиме 223 км, вісім категорійних підйомів і близько 3000 м набору висоти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Жіноча гонка завершить британський старт у Лондоні

Жіночий Tour de France Femmes розпочнеться 30 липня етапом із Лідса до Манчестера завдовжки 85,7 км. На ньому передбачені три підйоми, зокрема Côte de Meltham — 3,2 км із середнім ухилом 8,4%.

Другий етап пройде від Манчестера до Шеффілда і матиме 154,4 км. Він включатиме сім підйомів, серед яких Winnats Pass у Пік-Дистрикті: 1,4 км із середнім ухилом 12,3%. Британську частину жіночої гонки 1 серпня завершить командна гонка з роздільним стартом у центрі Лондона. Її 18-кілометрове коло стартуватиме на Вайтголлі, пролягатиме через Трафальгарську площу та повз Тауерський міст, а фінішуватиме на алеї Мелл.

Це буде перший випадок, коли чоловічий і жіночий Тур де Франс стартуватимуть в одній країні за межами Франції впродовж одного року. Міністерка спорту уряду Великої Британії Стефані Пікок заявила, що 32 млн фунтів стерлінгів спрямують на проведення перегонів і тривалий ефект від цієї події.

Читай нас у