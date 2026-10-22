Hiszpańska Narodowa Rada Sportu (CSD) przekazała do Administracyjnego Trybunału Sportowego (TAD) sprawę wypowiedzi prezydenta La Ligi Javiera Tebasa na temat strategii komunikacyjnej kanału Real Madrid TV. Jak podaje Anadolu Agency, CSD wszczęła postępowanie 22 października.

Podstawy rozpatrzenia sprawy

Rada poprosiła TAD o ocenę, czy wypowiedzi Tebasa mogły naruszyć artykuł 76.4.b hiszpańskiej ustawy o sporcie z 1990 roku. Przepis ten zalicza do poważnych naruszeń publiczne działania podważające godność lub przyzwoitość sportu.

W poście w serwisie społecznościowym X z 16 października Tebas porównał strategię komunikacyjną Real Madrid TV z metodami propagandy stosowanymi przez Josepha Goebbelsa, ministra propagandy nazistowskich Niemiec. Prezydent La Ligi oświadczył, że porównanie dotyczyło wyłącznie metod komunikacyjnych, a nie ideologii nazistowskiej ani kibiców madryckiego klubu.

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Reakcja klubu i Tebasa

Real Madrid nazwał te wypowiedzi niedopuszczalnymi i zażądał natychmiastowej rezygnacji Tebasa ze stanowisk prezydenta La Ligi i wiceprezydenta Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Prezydent CSD José Manuel Rodríguez Uribes również skrytykował porównanie i wezwał Tebasa do przeproszenia klubu.

W odpowiedzi na skierowanie sprawy do trybunału Tebas oskarżył CSD o brak reakcji na powtarzające się wypowiedzi Realu Madryt przeciwko La Lidze i hiszpańskiemu sędziowaniu. TAD musi ustalić, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Za poważne naruszenia możliwe są ostrzeżenia, grzywny lub zawieszenie.

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