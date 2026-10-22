西班牙国家体育委员会（CSD）已将西甲主席哈维尔·特巴斯就Real Madrid TV频道传播策略发表的言论提交行政体育法庭（TAD）审议。据阿纳多卢通讯社报道，CSD于10月22日启动审议。

审议依据

委员会要求TAD评估特巴斯的言论是否可能违反西班牙1990年体育法第76.4.b条。该条将破坏体育尊严或体面的公开行为列为严重违规。

特巴斯在10月16日发布于社交平台X的帖子中，将Real Madrid TV的传播策略与纳粹德国宣传部长约瑟夫·戈培尔使用的宣传手法相提并论。西甲主席表示，该比较仅针对传播方法，而非纳粹意识形态或这家马德里俱乐部的球迷。

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俱乐部和特巴斯的回应

皇家马德里称这些言论不可接受，并要求特巴斯立即辞去西甲主席和西班牙足协副主席职务。CSD主席何塞·曼努埃尔·罗德里格斯·乌里韦斯也批评了这一比较，并呼吁特巴斯向俱乐部道歉。

针对提交体育法庭一事，特巴斯指责CSD没有对皇家马德里多次针对西甲和西班牙裁判工作的声明作出回应。TAD必须确定是否有理由启动纪律程序。严重违规可能导致警告、罚款或停职。

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