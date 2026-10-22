Национальный спортивный совет Испании (CSD) передал в Административный спортивный трибунал (TAD) вопрос о высказываниях президента Ла Лиги Хавьера Тебаса о коммуникационной стратегии телеканала Real Madrid TV. Как сообщает Anadolu Agency, CSD инициировал рассмотрение 22 октября.

Основания для рассмотрения

Совет попросил TAD оценить, могли ли заявления Тебаса нарушить статью 76.4.b спортивного закона Испании 1990 года. Она относит к серьезным нарушениям публичные действия, подрывающие спортивное достоинство или приличие.

В публикации в социальной сети X от 16 октября Тебас сравнил коммуникационную стратегию Real Madrid TV с методами пропаганды, которые использовал Йозеф Геббельс — министр пропаганды нацистской Германии. Президент Ла Лиги заявил, что сравнение касалось именно коммуникационных методов, а не нацистской идеологии или болельщиков мадридского клуба.

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Реакция клуба и Тебаса

Real Madrid назвал эти высказывания неприемлемыми и потребовал немедленной отставки Тебаса с постов президента Ла Лиги и вице-президента Испанской футбольной федерации. Президент CSD Хосе Мануэль Родригес Урибес также раскритиковал сравнение и призвал Тебаса извиниться перед клубом.

В ответ на обращение в трибунал Тебас обвинил CSD в том, что совет не реагирует на неоднократные заявления Real Madrid против Ла Лиги и испанского судейства. TAD должен определить, есть ли основания для дисциплинарного производства. За серьезные нарушения возможны предупреждения, штрафы или отстранение.

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