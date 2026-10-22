W Polsce poznański Lech zremisował 1:1 z angielskim Sunderlandem w meczu Ligi Europy i zdobył pierwszy punkt w obecnej edycji turnieju. Zespół Nielsa Frederiksena stracił gola już w 80. sekundzie po błędzie bramkarza Mateusza Lisa podczas rozgrywania piłki.

Gol po rzucie rożnym

Lech wyrównał w 70. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego jeden z piłkarzy poznańskiej drużyny głową trafił w rywala, od którego piłka odbiła się do niepilnowanego Leo Bengtssona. Szwed uderzył po ziemi obok prawego słupka bramki Robina Roefsa. Wynik 1:1 utrzymał się do końcowego gwizdka.

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Pierwszy punkt w turnieju

Jak informuje Interia Sport, gol Bengtssona był pierwszym dla Lecha w tej edycji Ligi Europy. Przed meczem z Sunderlandem poznaniacy ponieśli dwie porażki 0:4 — z Crystal Palace i Bayerem Leverkusen.

W następnej kolejce Lech zmierzy się z lizbońską Benficą. Mecz na Estádio da Luz zaplanowano na 5 listopada, początek o 21:00.

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