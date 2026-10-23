W Hiszpanii polska piłkarka Barcelony Ewa Pajor zajęła trzecie miejsce w rankingu najlepszych zawodniczek świata Los 100 de Marca za sezon 2025/26. Wyżej od niej w głosowaniu hiszpańskiego wydawnictwa sportowego Marca znalazły się jedynie jej klubowe koleżanki Alexia Putellas i Patri Guijarro.

Ocena gry Pajor

Jak informuje Interia Sport, Marca doceniła nie tylko skuteczność Pajor, ale także jej grę bez piłki, umiejętność znajdowania wolnej przestrzeni, wykańczanie sytuacji w polu karnym oraz regularność w meczach różnego poziomu. Wydawnictwo nazwało również Polkę pierwszą piłkarką, która zostawała najlepszą strzelczynią Ligi Mistrzyń w barwach dwóch różnych klubów.

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Wyniki sezonu

W poprzednim sezonie Pajor wraz z Barceloną wygrała Ligę Mistrzyń, mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej i Superpuchar Hiszpanii. W obecnej edycji Ligi Mistrzyń napastniczka strzeliła trzy gole, a w Lidze F ma dwa gole i siedem asyst.

W rankingu Pajor wyprzedziła między innymi Melchie Dumornay z Olympique Lyon oraz Khadiję Shaw z Manchesteru City. W głosowaniu Los 100 de Marca biorą udział byli piłkarze, dziennikarze i analitycy z różnych krajów.

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