Kanada po raz drugi z rzędu pokonała Anglię w WXV — The Guardian
Reprezentacja Kanady w rugby kobiet pokonała Anglię 31:22 w meczu WXV w Ottawie w Kanadzie. Dla angielskiej drużyny Red Roses była to pierwsza seria dwóch porażek z rzędu od dziesięciu lat, informuje The Guardian.
Hat-trick de Goede
Kapitan reprezentacji Kanady Sophie de Goede skompletowała hat-tricka i wyróżniała się grą w obronie. Julia Omokhuale również była jedną z wyróżniających się zawodniczek Kanady. W siódmej minucie Maddie Feaunati wyprowadziła Anglię na prowadzenie.
Kanadyjki odpowiedziały przyłożeniem Omokhuale. Później, gdy Zoe Harrison nie poradziła sobie z piłką, Gabrielle Senft ją przejęła, a de Goede wsparła akcję i zakończyła ją przyłożeniem. Do przerwy Kanada prowadziła 12:7.
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Następne mecze drużyn
Na początku drugiej połowy Angielki zdecydowały się wykonać rzut karny, a następnie zmniejszyły stratę po punktowanej akcji z maulu, którą zakończyła Amy Cokayne. Potem de Goede przedarła się przez angielską linię i wkrótce skompletowała hat-tricka. Savannah Bauder powiększyła przewagę Kanady, a Emma Sing zdobyła honorowe przyłożenie dla Anglii.
Porażka w Ottawie była dla Anglii trzecią w 74 meczach. Kapitan Angielek Meg Jones, która w piątek świętowała 30. urodziny, wyróżniała się grą w obronie. W następnym meczu WXV Anglia zagra z USA, natomiast kolejne spotkania Kanady zaplanowano w turnieju Pacific Four w 2027 roku.