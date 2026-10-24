加拿大女子橄榄球队在加拿大渥太华举行的一场WXV比赛中以31:22击败英格兰。对英格兰红玫瑰队而言，这是十年来首次遭遇两连败，《卫报》报道。

德·古德上演帽子戏法

加拿大队队长索菲·德·古德上演帽子戏法，并凭借防守表现脱颖而出。朱莉娅·奥莫夸莱同样是加拿大队表现突出的球员之一。第七分钟，马迪·费奥纳蒂帮助英格兰取得领先。

加拿大队由奥莫夸莱达阵作出回应。随后，佐伊·哈里森未能处理好球，加布里埃尔·森夫特将球捡起，德·古德支援进攻并以一次达阵完成进攻。半场结束时，加拿大队以12:7领先。

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两队接下来的比赛

下半场开始时，英格兰队决定踢罚球，随后凭借由艾米·科凯恩完成的一次得分滚动推进进攻缩小分差。此后，德·古德突破英格兰防线，并很快完成帽子戏法。萨凡娜·鲍德尔扩大了加拿大队的领先优势，埃玛·辛则为英格兰贡献了一次安慰性达阵。

渥太华的失利是英格兰在74场比赛中的第三场败仗。英格兰队队长梅格·琼斯在周五庆祝了30岁生日，她在防守中表现突出。英格兰下一场WXV比赛将对阵美国，而加拿大下一批比赛安排在2027年Pacific Four锦标赛中举行。

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