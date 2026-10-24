Женская сборная Канады по регби победила Англию со счетом 31:22 в матче WXV в Оттаве, Канада. Для английской команды Red Roses это стала первая серия из двух поражений подряд за десять лет, сообщает The Guardian.

Хет-трик де Гуде

Капитан сборной Канады Софи де Гуде оформила хет-трик и выделялась действиями в защите. Джулия Омокхуале также стала одной из заметных игроков в составе Канады. На седьмой минуте Медди Феаунати вывела Англию вперед.

Канадки ответили попыткой Омокхуале. Позже, после того как Зои Харрисон не справилась с мячом, Габриэль Сеннфт подхватила его, а де Гуде поддержала атаку и завершила ее попыткой. К перерыву сборная Канады вела со счетом 12:7.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Следующие матчи команд

В начале второго тайма англичанки решили пробить пенальти, а затем сократили отставание после результативной атаки из мола, которую завершила Эми Кокейн. После этого де Гуде прорвала английскую линию и вскоре оформила хет-трик. Саванна Баудер увеличила преимущество Канады, а Эмма Синг занесла утешительную попытку для Англии.

Поражение в Оттаве стало для Англии третьим в 74 матчах. Капитан англичанок Мег Джонс, которая в пятницу отметила 30-летие, выделялась игрой в обороне. Следующий матч в WXV Англия проведет против США, тогда как следующие игры Канады запланированы в турнире Pacific Four 2027 года.

Читай нас в