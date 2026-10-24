Испанский гонщик Ducati Марк Маркес завоевал поул-позицию на Гран-при Австралии MotoGP, несмотря на падение в начале второй части квалификации. Заезды на трассе Phillip Island Grand Prix Circuit в Австралии проходили в дождливых и скользких условиях, сообщает Channel NewsAsia.

Падение в квалификации

Семикратный чемпион MotoGP упал в четвертом повороте, потеряв сцепление переднего колеса, и выехал на траву. Маркес не получил повреждений, вернулся в бокс Ducati и сменил мотоцикл.

После этого он проехал самый быстрый круг за 1 минуту 34,203 секунды и завоевал четвертую поул-позицию в сезоне. Маркес заявил, что после ошибки старался сохранить концентрацию и воспроизвести ощущения от мотоцикла, которые испытывал во время свободных заездов.

Стартовые позиции и борьба за титул

Вторым в квалификации стал брат Марка — Алекс Маркес из Gresini Racing. Третье место занял француз Йоханн Зарко из LCR Honda, который прошел через первую часть квалификации и воспользовался опытом выступлений в меняющихся погодных условиях.

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Лидер чемпионата и соперник Маркеса в борьбе за титул Хорхе Мартин, выступающий за Aprilia, показал четвертый результат. Он будет стартовать со второго ряда и в субботнем спринте, и в воскресной основной гонке.

За пять этапов до завершения сезона, включая австралийский, у Мартина 355 очков, а у Маркеса — 353. Напарник Мартина по команде Марко Беццекки, ставший девятым в квалификации, занимает третье место в общем зачете с 309 очками. Австралиец Джек Миллер из Pramac Racing был самым быстрым в первой части квалификации.

Воскресная гонка станет последней для MotoGP на Phillip Island. В следующем году Гран-при Австралии должно переехать на городскую трассу в Аделаиде.

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